POL-PDLD: 76889 Pleisweiler-Oberhofen - PKW touchiert und abgehauen

76889 Pleisweiler-Oberhofen (ots)

In der Zeit von Samstag 08.01.2022, 10:30 - 11:30 Uhr wurde ein schwarzer Audi Q3 mit SÜW-Kennzeichen durch ein anderes Fahrzeug an der vorderen Stoßstange vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Unfallort war der Parkplatz eines Drogerie- und Supermarktes im Gewerbegebiet von Pleisweiler-Oberhofen. Das andere Fahrzeug ist vermutlich gelb, da am beschädigten Fahrzeug gelbe Spuren gesichert werden konnten. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Angaben zu diesem machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

