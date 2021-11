Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbrüche

Rastatt (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am frühen Mittwochabend in der Isarstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeugin nahm gegen 18.20 Uhr im Bereich einer Balkontür Werkzeuggeräusche wahr, machte daraufhin auf sich aufmerksam und schlug dadurch vermutlich die noch unbekannten Einbrecher in die Flucht. Entwendet wurde letztlich nichts.

Im ähnlichen Zeitraum, zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr, gelang es ungebetenen Besuchern, über die Balkontür eines Gebäudes in der Hansjakobstraße in Niederbühl, Beute zu machen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden überwiegt dem kaum nennenswerten Diebstahlschaden jedoch deutlich.

In beiden Fällen wurden Kriminaltechniker mit der Spurensicherung beauftragt. Ob sie in Zusammenhang miteinander stehen, wird geprüft. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer: 07222 761-0 entgegengenommen.

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter! Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

