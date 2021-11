Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Bietigheim - In Gewahrsam genommen

Rastatt, Bietigheim (ots)

Nach vorangegangenen Familienstreitigkeiten in einem östlich gelegenen Wohngebiet in Rastatt musste am Dienstagabend ein mit über 1,5 Promille alkoholisierter 20-Jähriger in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zum Polizeirevier Rastatt trat er gegen die hintere Beifahrertür und schlug gegen die Scheibe des Polizeifahrzeugs. Durch die Handlungen entstand nach bisherigen Feststellungen kein Schaden am Dienstfahrzeug. Neben einer Gebührenrechnung für die behördliche Übernachtung muss der Heranwachsende auch mit Strafanzeigen rechnen.

/ph

