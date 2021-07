Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Falschfahrer auf Autobahn

Emsbüren (ots)

In der Nacht zu Sonntag meldeten gegen 3 Uhr mehrere Zeugen einen Falschfahrer auf der A31. Dieser soll mit einem Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Oberhausen in entgegengesetzter Richtung unterwegs sein. Die Beamten der Autobahnpolizei Lingen konnten den Fahrer, ein 26-jähriger Rumäne, in Höhe des Parkplatzes Bergeler Feld stoppen. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurden Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

