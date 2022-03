Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Küchenbrand; Kind ohne Sicherung im Auto befördert

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Ampel umgefahren

Eine Ampel ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Pfullingen umgefahren worden. Ein über 80 Jahre alter Mann bog gegen 9.50 Uhr mit einem Suzuki von der Daimlerstraße herkommend nach links auf die Römerstraße ab. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel und stieß mit der Lichtzeichenanlage zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass die Ampel aus ihrer Verankerung gerissen und stark demoliert wurde. Das Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Bei Küchenbrand verletzt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochmittag zu einem Küchenbrand nach Baltmannsweiler ausgerückt. Dort hatte sich gegen 12.30 Uhr in einer Wohnung am Marktplatz erhitztes Fett in eine Pfanne entzündet, worauf die Flammen auf die Dunstabzugshaube und Teile der Einbauküche übergriffen. Ein 20-jähriger Bewohner zog sich bei Löschversuchen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verbrennungen zu. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schließlich gänzlich gelöscht und somit auf die Küche begrenzt werden. Der 20-Jährige sowie ein 18-Jähriger wurden zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Vorläufigen Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden an der insbesondere durch Rauchgasniederschlag nicht mehr nutzbaren Wohnung zirka 30.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Fußgänger angefahren

Ein Fußgänger ist am Mittwochvormittag von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Eine 56-Jährige war gegen 9.50 Uhr mit einem Opel Astra von der Hindenburgstraße nach links in die Hainbachstraße abgebogen. Hierbei übersah sie den 76 Jahre alten Fußgänger, der die Straße überquerte. Der Senior wurde von dem Auto touchiert und stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort vorsorglich stationär aufgenommen werden musste. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kind auf dem Schoß mitgeführt

Ein Pkw-Lenker hat am Mittwochmorgen sein Kind auf dem Schoß mitgeführt. Einer Streife des Polizeireviers Rottenburg fiel das Auto gegen neun Uhr beim Abbiegen von der Kiebinger Straße in die Neckarstraße auf, da zwischen dem Fahrer und dem Lenkrad ein kleines Kind saß. Das Fahrzeug konnte auf dem Parkplatz des Kiebinger Bahnhofs angehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der dreijährige Junge immer noch auf dem Schoß seines 34 Jahre alten Vaters. Ein geeigneter Kindersitz lag unbenutzt auf dem Beifahrersitz. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Verkehrsbehinderungen durch Auffahrunfall auf B 27

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Mittwochmorgen auf der B 27 für Behinderungen gesorgt. Gegen 8.20 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Citroen Berlingo auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Im einspurigen Bereich vor Bad Sebastiansweiler fuhr er ins Heck eines VW up! und schob diesen noch auf einen Audi A6 auf. Der Wagen des Unfallverursachers sowie der VW mussten anschließend abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden ersten Schätzungen zufolge auf 8.500 Euro belaufen. (mr)

Balingen (ZAK): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Hirschbergstraße geführt. Ein 47-Jähriger wollte gegen 12.25 Uhr mit seinem Paketzustellfahrzeug von einer Grundstückseinfahrt aus auf die Hirschbergstraße fahren. Dabei übersah er offenbar die von links kommende, 46 Jahre alte Frau, die mit ihrem E-Bike in Richtung Heselwangen fuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß zwischen dem Mercedes Sprinter und dem Zweirad stürzte die Radlerin zu Boden. Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

