POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Bankräuber - Belohnung ausgesetzt

Reutlingen (ots) - Balingen (ZAK): Fenster aufgehebelt Über ein aufgehebeltes Fenster ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen in einen Lieferservice in der Badstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen fünf Uhr und 5.30 Uhr drang der Täter in das Gebäude ein und versuchte dort, eine Innentür ebenso gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch. Daraufhin flüchtete der Einbrecher ohne Beute. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr) Rückfragen bitte an: Martin Raff ...

