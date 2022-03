Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Katalysator gestohlen; Mutmaßlicher Überfall; Betrug in letzter Sekunde verhindert

Reutlingen (ots)

An geparktem Fahrzeug hängengeblieben

Ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag entstanden. Ein über 80 Jahre alter Pkw-Lenker war gegen 14 Uhr mit seinem Wagen auf der Storlachstraße unterwegs. Als er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa vorbeifahren wollte, stieß er mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Unfallverursacher händigte im Anschluss seine Fahrerlaubnis freiwillig an die Polizeibeamten aus. (ms)

Sonnenbühl-Genkingen (RT): Katalysator gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf den Katalysator eines Opel Zafira hatte es ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen Tagen im Elsterweg abgesehen. Das Auto war in der Zeit zwischen Sonntag, 13.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, in einem Carport geparkt. Wegen auffälliger Fahrgeräusche brachte der Eigentümer das Fahrzeug am Montagnachmittag in eine Autowerkstatt. Dort konnte festgestellt werden, dass der Katalysator vermutlich mit einem Rohrschneider ausgebaut worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Alb, Telefon 07129/932660, zu melden. (sm)

Reichenbach (ES): Stau nach Auffahrunfall auf der B10

Schwere Verletzungen hat ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B10 erlitten. Gegen 4.40 Uhr war er mit seinem Mercedes Sprinter auf der rechten Fahrspur der Bundesstraße von Göppingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe von Reichenbach fuhr er aus noch unklarer Ursache auf den Anhänger eines vorausfahrenden 54-jährigen Lkw-Lenkers auf. Beim Aufprall verkeilte sich die Fahrzeugfront des Sprinters unter dem Anhänger und wurde noch etwa 150 Meter mitgezogen, bevor beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen kamen. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Sprinter, an dem Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, musste geborgen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am Lkw-Anhänger wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens mit einem Straßenreinigungsfahrzeug vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen der B10 bis kurz vor neun Uhr gesperrt werden, was zu erheblichem Rückstau im morgendlichen Berufsverkehr führte. (sm)

Esslingen (ES): Kleines Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein kleines Kind ist bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag verletzt worden. Ein 59-Jähriger hatte gegen 17.50 Uhr mit seinem Pkw auf dem Gehweg am rechten Fahrbahnrand der Martinstraße geparkt. Vor dem Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Mütter mit ihren Kindern. Als der Mann mit seinem Wagen losfuhr, rannte ein zwei Jahre alter Junge aus der Gruppe heraus auf die andere Straßenseite. Hierbei wurde er von dem Auto touchiert und stürzte nachfolgend auf die Fahrbahn. Sein Vater brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen nach erlitt das Kind leichte Verletzungen. (ms)

Kirchheim (ES): Zeugen zu mutmaßlichem Überfall gesucht

Zu einem mutmaßlichen Überfall auf einen asiatischen Lebensmittelladen ist es am Montagabend in der Schlierbacher Straße gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten gegen 19.10 Uhr drei Männer die Verkaufsräume im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses. Als die Inhaberin von einem Durchgang her in die Räume kam, erkannte sie zwei maskierte Männer im Bereich des Kassentresens. Einer der beiden hielt einen unbekannten Gegenstand, ähnlich einem Messer oder Schraubendreher in der Hand. Ein dritter Unbekannter stand in der geöffneten Ladentür. Die Frau wich anschließend zurück, worauf das Trio ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Die drei Männer wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: zirka 20 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß, kräftige Statur, komplett weiß gekleidet, schwarze Maskierung. Täter 2: zirka 20 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß, schlanke Statur, komplett schwarz gekleidet, schwarze Maskierung, trug einen Schal. Täter 3: zirka 20 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, schlanke Statur. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Radlerin übersehen

Leicht verletzt hat sich eine 13-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Kreisverkehr der L371. Eine 56 Jahre alte Frau befuhr gegen 16 Uhr mit ihrem BMW die Schwarzwaldstraße aus Richtung Wendelsheim kommend in Fahrtrichtung Seebronn und fuhr in den Kreisverkehr ein. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde sie hierbei von der Sonne geblendet und übersah das mit ihrem Fahrrad bereits im Kreisverkehr fahrende Mädchen. Das Auto streifte in der Folge den Lenker des Fahrrads und die 13-Jährige kippte zur Seite. Eine ärztliche Versorgung ihrer Verletzungen war vor Ort nicht erforderlich. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (sm)

Hechingen (ZAK): Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montagabend auf der B 32 zwischen Hechingen und Schlatt einen Verkehrsunfall verursacht. Der 48-Jährige war mit einem BMW kurz vor 22 Uhr in Richtung Burladingen unterwegs, als er auf Höhe eines Kieswerks mit seinem Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel geriet und dort mit einem Schildermast kollidierte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemtest ergab sodann einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der 48-Jährige musste daher neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Sein Auto wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit etwa 1.100 Euro. (mr)

Jungingen (ZAK): Polizei und Postmitarbeiter konnten Geld retten

Beamten der Polizeireviere Hechingen und Balingen sowie Postmitarbeitern ist es zu verdanken, dass ein Seniorenehepaar aus Jungingen am Montag einen höheren Bargeldbetrag zurückbekommen hat. Bei den Senioren rief um die Mittagszeit eine vermeintliche Bankangestellte an und behauptete, dass die Rentner seit 2016 an einer Glückslotterie teilgenommen hätten und noch Geld dafür bezahlen müssten. Die Senioren wurden so eingeschüchtert, dass sie wie gefordert mehrere tausend Euro Bargeld per Post nach Berlin schicken wollten. Glücklicherweise meldeten sie sich am Nachmittag beim Polizeirevier in Hechingen und zeigten den Betrug an. Die Beamten fuhren dann sofort zu der Postfiliale, wo das Kuvert aufgegeben wurde. Dieser befand sich jedoch bereits in einem Postfahrzeug. Ermittlungen mit den Postangestellten führte auf die Spur des Lastwagens, der von Beamten des Polizeireviers Balingen am Abend auf dem Gelände des Hauptpostzentrums gestoppt werden konnte. Bei der Durchsicht der Postsendungen fanden sie den Umschlag mit dem Geld und konnten diesen an die Eheleute zurückgeben. (ms)

