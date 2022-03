Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgängerin angefahren; Einbruch in Einfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Hirschstraße den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Gegen 8.45 Uhr übersah ein 29-Jähriger beim Rückwärtsfahren mit seinem Mercedes Sprinter in der Fußgängerzone die Frau. Diese wurde vom Trittbrett des Sprinters touchiert und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. (sm)

Nürtingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Am helllichten Tag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Metzinger Straße eingebrochen. Zwischen sieben Uhr und 11.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss in nahezu sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

