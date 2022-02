Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrzeug steckt auf Metallpollern fest

Der Fahrer eines VW Golfs blieb am Montagabend in Heilbronn mit seinem Fahrzeug auf zwei Pollern stecken und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 74-Jährige war gegen 21.45 Uhr auf der Straße am Wollhaus unterwegs und wollte die Überleitung zur Wilhelmstraße befahren. Hierbei nahm er die dortige Linkskurve wohl zu eng und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw auf zwei massive Metallpoller, welche verbogen wurden. Das Fahrzeug steckte dann auf diesen fest. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Heilbronn: Pkw nach Unfallflucht stark beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Heilbronn sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Wochenende in Heilbronn nach Zeugen. Der 27-jährige Besitzer eines Audi A5 Sportback, parkte diesen am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Stielerstraße nahe der Linkstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er am Montagabend gegen 21 Uhr zu seinem Pkw zurückkam entdeckte er Beschädigungen an der Stoßstange und am Kotflügel vorne links. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Beschädigungen durch Brandstiftung

Gleich in zwei Fällen kam es am Montag nach Bränden in Heilbronn zu Schäden. Vermutlich durch unbekannte Täter wurde gegen 20.30 Uhr eine Restmülltonne in der Moltkestraße in Brand gesetzt. Hierbei griffen die Flammen auch auf die Hausfassade eines Büro-Wohn-Komplexes über. Weiterer Schaden konnte durch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Heilbronn verhindert werden. In der Keplerstraße wurde gegen 14.30 Uhr wohl ebenfalls eine Mülltonne angezündet, die in Brand geriet. Ein Anwohner konnte den Brand glücklicherweise solange mit Feuerlöschern unter Kontrolle halten, bis die Feuerwehr diesen komplett löschte. An den beiden Brandstellen entstand Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Polizeiposten Heilbronn sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 6437600 zu melden.

Brackenheim: Weißer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person entfernte sich nach einem Unfall am Montagmittag mit einem weißen Kleinwagen unerlaubt von einer Unfallstelle in Brackenheim. Der Fahrzeugführer war gegen 11.45 Uhr von Dürrenzimmern in Richtung Meimsheim unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Hier missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen mit seinem Ford. Dieser befand sich bereits im Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Brackenheim verlassen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Fahrer des weißen Kleinwagens fuhr einfach weiter. Zeugen, die Hinweise zu der geflüchteten Person oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Möckmühl: Holzdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich mit einem weißen VW Crafter-Transporter entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Freitag Holz bei Möckmühl. Die Täter fuhren zwischen circa 2 Uhr und 2.30 Uhr mit dem Fahrzeug zu einem Grundstück in der Bittelbronner Straße im Bereich des Häckselplatzes und luden zwei bis drei Kubikmeter gespaltenes Langholz ein. Dieses hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Das Scheitholz war teilweise mit pinker Farbe markiert. Der Polizeiposten Möckmühl sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Häckselplatzes machen konnten. Hinweise gegen an die Telefonnummer 06298 92000.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell