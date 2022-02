Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Containerbrand - 12.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von 10.000 bis 12.000 Euro entstand beim Brand eines Containers am Montagnachmittag in Künzelsau. In einem als Umkleide genutzten Container brach gegen 14.15 Uhr auf einer Großbaustelle in der Konsul-Uebele-Straße ein Feuer aus. Ursache des Brandes war vermutlich ein auf einen Heizkörper gefallenes Kleidungsstück. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Öhringen: Einbruch in Restaurant

Unter fünf Euro erbeuteten Einbrecher in einem Restaurant in Öhringen. Die Unbekannten schlugen zwischen 22.30 Uhr am Samstagabend und 08.30 Uhr am Montagmorgen in einer Pizzeria im Probsthof ein Fenster ein. Durch dieses gelangten die Einbrecher in das Innere des Gebäudes und an die Kasse. Der entstandene Sachschaden dürfte um ein Vielfaches größer sein als die Beute. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

