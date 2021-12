Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Standkontrolle

Edenkoben (ots)

Am heutigen Morgen (18.12.2021) wurde in der Luitpoldstraße in Edenkoben eine Standkontrolle durchgeführt. Vier Fahrzeugführern wurde ein Mängelbericht ausgestellt, da die Fahrzeugbeleuchtung beanstandet werden musste. Zwei Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige handelte sich eine 24-jährige Fahrzeugführerin ein, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzte. Sie wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen müssen.

