POL-PDLD: Edenkoben - Schulwegkontrolle

Am gestrigen Morgen (17.12.21) wurde durch Beamte der Polizei Edenkoben eine Schulwegkontrolle in der Weinstraße in Edenkoben durchgeführt. Innerhalb einer halben Stunde wurden insgesamt acht Radfahrer*innen ohne eingeschaltete Beleuchtung kontrolliert und mündlich verwarnt. Mit den jeweiligen Radfahrer*innen wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt, in welchen diese auf die Bedeutsamkeit einer funktionsfähigen Beleuchtung hingewiesen wurden. Durch eine funktionierende und eingeschaltete Beleuchtung können Radfahrer*innen bei schlechten Sichtverhältnissen durch andere Verkehrsteilnehmer besser wahrgenommen werden, wodurch Unfälle vermieden werden können.

