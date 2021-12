Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Wahlplakate beschädigt

Edenkoben (ots)

Gestern Nacht (17.12.21) gegen 23:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere in der Staatsstraße in Edenkoben angebrachte Wahlplakate. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

