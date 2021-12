Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauschter Autofahrer in Kandel

Kandel (ots)

Am 17.12.2021 bemerkte eine aufmerksame Polizeistreife der Polizeiinspektion Wörth gegen 09:30 Uhr morgens einen PKW Peugeot, der auf der L 549, Höhe Zufahrtsweg zu einem Aussiedlerhof in der Gemarkung Kandel unterwegs war. Das Fahrzeug, welches in Karlsruhe zugelassen ist, wurde angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Am Auto waren keine Mängel, jedoch wies der Fahrer Auffälligkeiten auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest vor Ort bestätigte den Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Der betroffene, 19-jährige Autofahrer, räumte auch mit der Verdachtslage konfrontiert einen Konsum von Cannabisprodukten ein. Das Auto konnte vor Ort abgestellt werden, auf hiesiger Dienststelle wurde dem jungen Fahrer eine Blutprobe durch einen verständigten Arzt entnommen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, die Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell