Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streitigkeiten enden mit Fahrt in die Justizvollzugsanstalt

Germersheim (ots)

So hatte sich das der 29-jährige Anrufer wohl nicht vorgestellt. Er bat am Freitagabend gegen 19:30 Uhr um polizeiliche Unterstützung bei Streitigkeiten mit einem Bekannten. Die Polizeibeamten stellten vor Ort jedoch fest, dass der Anrufer aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. So hatte sich die Streitigkeit schnell erledigt und der Anrufer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

