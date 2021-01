Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Mehrere Pkw durch unbekannte Täter in Brand gesetzt

Würselen (ots)

In der vergangenen Nacht (12.01.2021) gegen 1 Uhr meldeten Zeugen einen brennenden Pkw, der in einer Parkbucht im Bereich der Poststraße stand. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Fahrzeug stark beschädigt. Am vergangenen Donnerstag (07.01.2021) gegen 1.20 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter in der Kreuzstraße ebenfalls ein Pkw an, der völlig ausbrannte. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Insgesamt entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden in Höhe von über 20000 EUR. Zur Spurensicherung wurden beide Fahrzeuge sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden.

