POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein-Neufels: Zu schnell in der Kurve

Vermutlich weil ein 20-Jähriger am Freitagnachmittag in Neuenstein-Neufels zu schnell in eine Kurve fuhr, geriet der Wagen des jungen Mannes in den Gegenverkehr. Der BMW-Fahrer war gegen 14 Uhr auf der Gaisbacher-Straße in Richtung Künzelsau unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve mit dem Pkw auf die Fahrspur eines entgegenkommenden Transporters geriet. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der Schäden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro entstanden. Es wurde niemand verletzt.

Zweiflingen: Auto stürzt Abhang hinunter

Zahlreiche Schutzengel haben am frühen Samstagmorgen in Zweiflingen dafür gesorgt, dass ein 33-Jähriger bei einem Unfall lediglich leicht verletzt wurde. Der Mann war um kurz nach 3 Uhr auf der Landesstraße 1050 zwischen der Kochertalstraße und Friedrichsruhe unterwegs, als er wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW verlor. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter tief einen Abhang hinunter. Dabei streifte der Pkw zwei Bäume, bevor er letztendlich auf der Beifahrerseite liegen blieb. Der 33-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und zurück auf die Straße klettern, wo er schließlich von Rettungskräften untersucht wurde. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Forchtenberg: Kollision im Gegenverkehr

Ohne sich um einen Unfall bei Forchtenberg zu kümmern, fuhr am Sonntagnachmittag ein beteiligter Autofahrer einfach weiter. Eine 32-Jährige war gegen 15 Uhr mit ihrem weißen Ford von Sindringen in Richtung Schießhof unterwegs, als ihr auf der schmalen Straße ein silbernes Fahrzeug, vermutlich ein älterer Opel Astra, entgegenkam. Es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel, nachdem der mit zwei älteren Personen besetzte Opel einfach weiterfuhr. Am Ford entstanden Schäden in Höhe von rund 500 Euro. Unfallzeugen sowie der Fahrer oder die Fahrerin des Opels, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Forchtenberg: Ford beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Ford Fiesta wurde am Freitag in Forchtenberg von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Besitzerin hatte ihr Auto gegen 7.45 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Straße "Am Bahnhof" abgestellt. Als sie gegen 13 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, bemerkte sie den Schaden an der Beifahrertür des Fords. Vermutlich ist der bislang unbekannte Verursacher beim Ein- oder Aussteigen mit der Fahrzeugtür gegen den Fiesta gestoßen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

