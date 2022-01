Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Lustadt (ots)

In der Silvesternacht wurde in der Kirchstraße durch eine bislang unbekannte Person der rechte Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten, grauen Hyundai i40 abgetreten. Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

