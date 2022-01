Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Resümee der Silvesternacht

Edenkoben (ots)

Die Silvesternacht verlief für die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben weitestgehend ruhig. Beschäftigt wurden diese lediglich durch zwei körperliche Auseinandersetzungen.

Zum einen kam es auf einer Neujahrsparty in Gleisweiler zu einem Streit zwischen einer 21-jährigen Frau und einem 36-jährigen Mann, infolge dessen ein Glas zu Bruch ging und sich beide eine leichte Schnittwunde an der Hand zuzogen.

Zum anderen war noch ein 15-jähriger Jugendlicher, der gegen 01:30 Uhr, in Sankt Martin auf die Suche nach seiner Schwester ging, als er auf eine Gruppe von zwei bis drei unbekannten, männlichen Personen stieß. Von diesen wurde er zweimal zu Boden gestoßen, wodurch er sich leicht an der Hand verletzte.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall in Sankt Martin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der 06323 - 955 0 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell