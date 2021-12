Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, von-Büren-Straße

Zwei Einbrüche bei Anwesenheit der Bewohner

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Fälle von ungewöhnlichen Wohnungseinbrüchen nahm die Polizei in Lüdinghausen am Mittwoch Abend (29.12.)auf. In beiden Fällen befanden sich die Bewohner in den Häusern an der von-Büren-Straße und schauten Fernseh.

Im Zeitraum von 19.30 bis 21.20 Uhr schlugen die Unbekannten die Scheibe einer Terrassentür ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume des Erdgeschosses, während sich die Bewohner im Obergeschoss aufhielten.

Im Erdgeschoss hielt sich die Bewohnerin eines weiteren Hauses auf, während die Einbrecher ein Fenster aufhebelten und das Obergeschoss durchsuchten. Hier liegt die Tatzeit zwischen 19.30 und 22.30 Uhr.

In beiden Fällen konnten bei der Anzeigenerstattungen keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell