POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/Ungewöhnliche Unfallflucht - Polizei sucht Auto ohne Auspuff

Coesfeld (ots)

Durch einen auf der Straße liegenden Auspuff wurde ein Auto in Lüdinghausen am Mittwochabend erheblich beschädigt. Gegen 18.10 Uhr befuhr eine Lüdinghauserin mit ihrem Auto die Wolfsberger Straße in Richtung Stadionallee. Ca. 50 Meter vor der Zufahrt zu einer Tankstelle erkannte sie, aufgrund der Dunkelheit und des Regens, einen auf der Straße liegenden Auspuff zu spät. Sie überfuhr den Auspuff und beschädigte dabei ihre Ölwanne. Es liefen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr erschein vor Ort und streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und die Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

