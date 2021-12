Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Zum Bakenbusch/Einbrecher erbeuten Schmuck

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer rückseitig gelegenen Tür gelangten Einbrecher am Mittwoch (29.12.) in ein Wohnhaus in Nordkirchen. Im Inneren wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht. Bei der Anzeigenerstattung konnte angegeben werden, dass Schmuck entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 16.20 und 18 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

