Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße

Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (29.12.) um kurz nach 22 Uhr meldeten Zeugen bei der Polizeileitstelle einen auffälligen Autofahrer der auf der L555 in Richtung Coesfeld unterwegs war. Polizisten konnten den 34-jährigen Mann aus Rosendahl auf der Holtwicker Straße antreffen und kontrollieren. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der Rosendahler wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei seiner weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und gegen ihn ein Haftbefehl besteht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell