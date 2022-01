Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.01.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Woher stammt die Öl-/ Fettspur?

Die Polizei Wertheim sucht seit der Nacht auf Samstag nach Zeugen, die Angaben zu der Ursache einer Öl-/ Fettspur machen können. Gegen 21.30 Uhr verunfallte ein Kraftradfahrer aufgrund einer Öl- / Fettspur im Bereich Kreuzwertheim. Von der Unfallstelle konnte eine Spur bis nach Wertheim-Bestenheid Höhe des Zaubergarten zurückverfolgt werden. Hierbei handelt es sich vermutlich um Fritteusenfett. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen. Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte verursachten in der Nacht auf Samstag rund 1.000 Euro Sachschaden an einem in Wertheim geparkten Auto. Zwischen 19.15 Uhr und 9.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem in der Fährgasse abgestellten VW Multivan und warfen einen Stein gegen das Fahrzeug. Dadurch entstanden Dellen und Kratzer. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Freudenberg: Radfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Am Freitagabend wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Freudenberg verletzt. Der 43-jährige Radfahrer wurde am Abend leicht verletzt in der Hauptstraße aufgefunden. Da sich der Mann an den Unfall nicht mehr erinnern kann, ist noch unklar, ob der Mann angefahren wurde oder ohne Fremdeinwirkung stürzte. Die Unfallzeit kann jedoch auf 19 Uhr bis 20.30 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Am Donnerstag vergangener Woche wurde ein Fußgänger in Bad Mergentheim angefahren, woraufhin die Polizei nun nach Zeugen und dem Unfallwagen sucht. Gegen 17.40 Uhr überquerte ein 45-Jähriger den Fußgängerüberweg in der Straße "Mittlerer Graben". Eine unbekannte Person in ihrem Smart erkannte dies vermutlich nicht und fuhr den Fußgänger an. Anschließend setzte die Person die Fahrt fort, ohne sich um den angefahrenen und leicht verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

Tauberbischofsheim: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Mehr als 1,8 Promille zeigte der Alkoholtest eines Autofahrers bei einer Verkehrskontrolle in Tauberbischofsheim an. Am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, überprüften Polizeibeamte den Mann mit seinem SUV, nachdem er im Vorfeld durch seine Fahrweise aufgefallen war. Während der Kontrolle in der Straße "Zum Oberen Tor" bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, woraufhin sie mit dem 45-Jährigen einen Test durchführten. Anschließend ging es für den Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des 45-Jährigen wurde beschlagnahmt und er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug übersehen

Ein verletzter Radfahrer und mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Tauberbischofsheim. Gegen 23.15 Uhr befuhr der 51-Jährige mit seinem E-Bike die Albert-Schweitzer-Straße. An der Kreuzung zur Wilhelm-Busch-Straße, Höhe des Krankenhauses, übersah er vermutlich den bevorrechtigten Pkw eines 18-Jährigen, woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenprall stürzte der Radler zu Boden. Bei dem Unfall erlitt der 51-jährige Verletzungen, sodass er im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

