Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.01.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei sucht nach Schlägerei Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung mehrerer Personen am Mittwoch, 26. Januar, in Heilbronn sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Gelände eines Schulzentrums in Heilbronn, in der Nähe des Eingangs zur Paulinenstraße, kam es zu einer Schlägerei, an welcher circa zehn junge Männer beteiligt waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall wurde teilweise von Unbeteiligten mit dem Handy gefilmt. Die Kriminalpolizei, das Haus des Jugendrechts, sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der Schlägerei oder den beteiligten Personen machen oder weitere Videoaufnahmen zur Verfügung stellen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

