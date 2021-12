Polizei Hagen

POL-HA: 13-Jährige werfen Steine auf vorbeifahrendes Taxi

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Königsberger Straße warfen zwei 13-Jährige am Montag (20.12.2021) Steine auf ein vorbeifahrendes Taxi, das in Richtung Gotenweg unterwegs war. Die beiden Mädchen hatten sich an einer Bushaltestelle aufgehalten. Als die Steine den VW trafen, stoppte der 49-jährige Fahrer das Auto umgehend vor Schreck. Die Minderjährigen gaben keinen Grund für den Wurf der Steine an. Die Beamten informierten die Eltern der Kinder über den Vorfall. Ob ein Schaden an dem Taxi entstand, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Es konnten vor Ort jedoch zunächst keine Beschädigungen festgestellt werden. (arn)

