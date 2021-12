Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter berauschenden Mitteln verursacht

Neuwied (ots)

Neuwied - Ein 32 jähriger Fahrzeugführer verursachte am 19.12.2021 gegen 17 Uhr auf der B42, Auffahrt/Überleitung zur B256 in Richtung Rengsdorf einen Verkehrsunfall. In der langgezogene Rechtskurve mit Steigung kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem ersten Kontakt mit der Leitplanke linksseitig wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen und schaukelt auf. Er konnte das Fahrzeug nicht mehr abfangen und schlug fast frontal in die rechtsseitig gelegene Leitplanke ein. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, zudem gab es Hinweise auf Drogenkonsum. Der Fahrer verweigerte jede Mitarbeit, bei der Blutprobenentnahme leistete er massiven Widerstand. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell