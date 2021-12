Polizei Hagen

POL-HA: Nach Streit zum eigenen Schutz mit 4,2 Promille in Gewahrsam genommen

Hagen-Haspe (ots)

Gegen 23.30 Uhr wurde ein 42-Jähriger im Oedeweg durch die Polizei zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Nach einem Streit hatte er sich geweigert die Wohnung eines Freundes zu verlassen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte erteilten dem stark alkoholisierten Mann einen Platzverweis, den er jedoch zunächst ignorierte. Als er im weiteren Verlauf auf der Straße unterwegs war, schwankte er so stark beim Gehen, dass er immer wieder auf die Fahrbahn geriet. Er lallte und konnte dem Gesprächsverlauf mit den Beamten nur sehr schwer folgen. Aufgrund der starken Alkoholisierung und den damit einhergehenden Ausfallerscheinungen brachten die Polizisten den 42-Jährigen in das Polizeigewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert von 4,2 Promille. Ein hinzugerufener Arzt stellte eine Gewahrsamsfähigkeit aus. (arn)

