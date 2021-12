Polizei Hagen

POL-HA: 16-Jähriger wirft illegalen Böller auf die Körnerstraße und flüchtet vor der Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte am Montagnachmittag (20.12.2021) in der Innenstadt auf einen 16-jährigen Hagener aufmerksam, der einen vermutlich illegalen Böller auf die Fahrbahn warf. Gegen 18.00 Uhr befuhren die Beamten die Körnerstraße und beobachteten den Jugendlichen dabei, als dieser an der Ecke zur Hindenburgstraße einen Böller auf die viel befahrene Körnerstraße warf. Aufgrund des lauten Knalls ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um illegale Pyrotechnik handelte. Als der 16-Jährige den Streifenwagen der Beamten erblickte, rannte er in Richtung der Hindenburgstraße weg. Er versteckte sich anschließend auf einem nahegelegenen Hinterhof hinter einem geparkten Auto und lief beim erneuten Erblicken der Polizisten wieder los, konnte jedoch gestellt werden. Wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 16-Jährigen ein. (sen)

