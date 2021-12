Polizei Hagen

POL-HA: Drei Schwerverletzte nach Autounfall

Hagen-Boele (ots)

Auf dem Boeler Ring geriet ein 39-Jähriger am Montag (20.12.2021) in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Skoda eines 48-Jährigen zusammen. Auf der Strecke zwischen dem Kreisverkehr "Boeler Ring" und ca. 300 Meter vor dem Kreisverkehr "Dortmunder Straße" wurde dem Hagener gegen 16.45 Uhr nach bisherigen Ermittlungen schwarz vor Augen. Er war in Richtung Dortmunder Straße unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Peugeot. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte den Spiegel eines in der Gegenrichtung fahrenden VWs und stieß dann mit dem Skoda zusammen. Ein 56-Jähriger, der mit seinem Mini hinter dem Skoda fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr ebenfalls in die verunfallten Fahrzeuge. Der 39-jährige Hagener, der Fahrer des Skoda und seine 14-jährige Beifahrerin erlitten schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von über 53.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den Boeler Ring für die Unfallaufnahme in beide Richtungen. Die weiteren Unfallermittlungen hat das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen aufgenommen. (arn)

