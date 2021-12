Polizei Hagen

POL-HA: Mann möchte Streit schlichten und wird verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Sonntag (19.12.2021) wollte ein 32-Jähriger in der Elberfelder Straße einen Streit zwischen zwei unbekannten Männern schlichten und wurde im weiteren Verlauf selbst verletzt. Gegen 5 Uhr am Morgen war der zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisierte Dortmunder auf den Streit aufmerksam geworden. Einer der Beteiligten entfernte sich, als der Mann hinzukam. Die zweite Person schlug dem 32-Jährigen jedoch in das Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Bei der Polizei gab der Dortmunder an, dass er sich nur noch daran erinnern kann, dass niemand mehr in seiner Nähe war, als er aufstehen wollte. Er hatte starke Schmerzen und fuhr mit einem Taxi in ein Krankenhaus. Dort wurden unter anderem Frakturen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Den Täter beschrieb der Dortmunder als etwa 30 - 35 Jahre alt, schlank, mit schwarzen Haaren. Weitere Angaben konnte er nicht machen. Die Polizei Hagen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

