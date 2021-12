Polizei Hagen

POL-HA: Beifahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Sonntag (19.12.2021) um 17.30 Uhr fuhr eine 27-Jährige auf der Verbandsstraße auf einen Mazda auf. Die Herdeckerin war mit ihrem Nissan in Richtung Hagen unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Florianstraße/Verbandstraße stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug des vorausfahrenden 54-Jährigen zusammen. Die Beifahrerin des Mazada-Fahrers erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 60-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Der Nissan musste abgeschleppt werden. (arn)

