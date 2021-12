Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Haspe gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (18.12.2021) und Samstagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Haspe ein. Als die 65-jährige Bewohnerin und der 65-jährige Bewohner, gegen 20.00 Uhr, ihre Wohnung in der Spielbrinkstraße betraten, wurden sie auf Gegenstände aufmerksam, die im Eingangsbereich auf dem Boden lagen. Auf dem Sofa im Wohnzimmer sahen sie daraufhin eine Schmuckschatulle liegen, die ursprünglich im Flur stand. Außerdem stellten sie die offen stehende Terrassentür fest und alarmierten daraufhin die Polizei. Den Beamten sagte das Ehepaar, dass sie ihre Wohnung am Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, verlassen hatten. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizeibeamten übergaben den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell