Polizei Hagen

POL-HA: Dumm gelaufen - Ladendieb lässt Rucksack mit Personalien zurück

Hagen (ots)

Am Samstag, 18.12.2021, gegen 10:30 Uhr, überraschte eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes am Graf-von-Galen-Ring einen 30-jährigen Mann, der mehrere Parfümflakons aus dem Regal in seinem Rucksack verstaute. Offenbar hatte er noch weiteres Diebesgut in seiner Kleidung verstaut, denn als er unter Zurücklassen seines Rucksacks aus dem Geschäft floh, schlug die Alarmanlage am Ausgang an. Anhand verschiedener Papiere, die sich in dem Rucksack befanden und Bildern aus der Überwachungskamera, konnte der polizeibekannte Mann schnell identifiziert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

MS

