Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Porsche - Motorradfahrer schwer verletzt

Hagen-Emst (ots)

Am Sonntag (19.12.2021) kam es zu einem Unfall am Volmeabstieg. Dort fuhr gegen 16:20 Uhr ein Porsche von der Autobahn ab. Der 82-jährige Fahrer wollte in Richtung Emst abbiegen. Hierbei übersah er einen Motorradfahrer, der auf dem Volmeabstieg in Richtung Eilpe unterwegs war. Der 20-Jährige versuchte noch zu bremsen. Er konnte einen Aufprall jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte und verletzte sich schwer. Seine Honda erlitt einen Totalschaden. Der Porschefahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte. (hir)

