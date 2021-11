Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Gasleck sorgt für lange Staus und Unterstützung Rettungsdienst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch, 17.11.21 um 15:18 Uhr über digitale Meldeempfänger und Sirene zu einem Gasleck unterhalb der Ruhrbrücke alarmiert. Bei Baggerarbeiten wurde versehentlich eine dort verlaufene Gasleitung beschädigt. Aus dem gut fünf cm großen Loch strömte anschließend das Gas aus. Da für die ersten Einsatzkräfte das Zischen schon auf der Ruhrbrücke hörbar war, wurde durch den Einsatzleiter direkt entschieden, die Ruhrbrücke und die Hagener Straße für den kompletten Verkehr zu sperren. Ebenfalls betroffen davon waren die Fußgängerwege in dem Bereich sowie die Güterzuglinie. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden erste Erkundungsmaßnahmen in dem beschädigten Bereich durchgeführt. Parallel wurde auf der Brücke ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Durch das ebenfalls alarmierte Energieversorgsunternehmen, AVU, wurden unmittelbar erste Maßnahmen zur Druckentlastung der Leitung eingeleitet. Nachdem von der beschädigten Leitung keine Gefahr mehr ausgegangen war, konnte der Einsatz nach guten drei Stunden beendet werden. Die Polizei war mit vier Streifenwagen vor Ort und kümmerte sich um die Verkehrslenkung. Die Rufbereitschaften vom Ordnungsamt, dem Stadtbetrieb und der Notfallmanager der Bahn waren ebenfalls vor Ort. Für die Dauer des Einsatzes wurden für den Grundschutz des Stadtgebietes zwei Löschfahrzeuge und die Drehleiter in Bereitstellung an der Einsatzstelle gehalten. Der städtische Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Rettungswagen vor Ort.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Donnerstag, 18.11.21 um 11:07 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Robert-Koch-Straße alarmiert. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte unterstützten die Maßnahmen des Rettungsdienstes und beendeten den Einsatz nach guten 30 Minuten.

