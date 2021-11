Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder ausgelöst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am frühen Mittwochmorgen um 06:06 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Eickenstraße alarmiert. Durch die Polizei wurde das Wohnhaus geräumt und ein Trupp begab sich zur Türöffnung an die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss. Nachdem die Tür gewaltsam geöffnet werden musste, wurde die Wohnung kontrolliert. Ein Auslösegrund für den Rauchmelder konnte allerdings nicht gefunden werden und die Einsatzkräfte der Feuerwehr beendeten den Einsatz nach einer guten Stunde. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr war auch noch ein Rettungswagen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell