Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Auch in diesem Jahr konnte der Leiter der Feuerwehr, Ralf Tonetti, am Samstag, 30.10.2021 wieder zahlreiche Kameraden/innen der Ehrenabteilung, der Jugendfeuerwehr, der Einsatzabteilung sowie Gäste aus Verwaltung, Politik und des Kreisfeuerwehrverbandes im Stadtsaal in Alt-Wetter zur Jahresdienstbesprechung begrüßen.

Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm bedankte sich für die Einladung, überbrachte Grüße der Kreisverwaltung und berichtete über die neuesten Entwicklungen im Kreis- sowie Landesverband der Feuerwehren. Zudem gab er einen aktuellen Überblick über den Fortschritt des geplanten Gefahrenbabwehrzentrums.

Bürgermeister Frank Hasenberg richtete Grußworte an alle Kameraden/innen und bedankte sich für die geleistete Arbeit, vor allem auch unter den erschwerten Bedingungen während der noch immer andauernden Pandemie. Besonders hob er auch noch einmal das Engagement der Einsatzkräfte beim Unwetterereignis am 14.07.2021 in den Vordergrund.

Zahlreiche Beförderungen und Ehrungen standen anschließend auf dem Programm:

Ehrungen:

Für 25-jährige Zugehörigkeit in der Feuerwehr wurden Hauptbrandmeister Sebastian Brandt, Brandmeister Jan Jüdith und Brandinspektor Dirk Brüggemann geehrt.

Stadtbrandinspektor Ralf Tonetti und Hauptbrandmeister Marco Ronsdorf konnten für eine 35-jährige Zugehörigkeit geehrt werden.

Auf eine mittlerweile 40-jährige Mitgliedschaft als Feuerwehrmann kann Stadtbrandinspektor Thomas Schuckert zurückschauen.

Friedrich Schüttler, Wolfgang Bracht, Wolfgang Fest, Karl-August Külpmann und Friedhelm Rinschede aus der Ehrenabteilung wurden für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Bereits seit sechzig Jahren sind Friedrich Duhme, Hans-Jürgen Degener und Willi Braun Mitglied in der Feuerwehr. Eine schöne Ehrung, die sicher nicht alltäglich ist.

Beförderungen:

Die Kameraden Jan Jüdith, Fabian Kunter und Marvin Palenio wurden, nach einem bestandenen Gruppenführerlehrgang am Institut der Feuerwehr NRW, zum Brandmeister befördert.

Fabian Stallknecht, Marcel Paulus und Frederik Stoltenhoff wurden zum Oberbrandmeister, sowie Marco Ronsdorf und Sebastian Brand zum Hauptbrandmeister befördert. Robin Rüping ist nach Abschluss seiner Ausbildung nun Brandoberinspektor.

Einen Wechsel in der Führung der Löscheinheiten Alt-Wetter und Esborn gab es ebenfalls zu verzeichnen. Aus ihren bisherigen Funktionen entlassen wurden Dirk Brüggemann, Gerhard Palenio, Marcel Paulus und Markus Blaschke. Michael Schmalenbeck gab die Funktion des stv. Gruppenführers der Löscheinheit Esborn ab.

Als neue Einheitsführung für die Löscheinheit Alt-Wetter wurden Marcel Paulus, Patric Poblotzki und Markus Blaschke eingesetzt. Die neue Einheitsführung der Löscheinheit Esborn übernehmen nun Peter Wösthoff und Michael Schmalenbeck. Jan Jüdith wird zukünftig die Einheitsführung der Löscheinheit Volmarstein verstärken. Nadine Henkel und Sven Krause wurde erneut die Einheitsführung der Löscheinheit Wengern übertragen.

Und noch eine sehr erfreuliche Ernennung konnte an diesem Abend durchgeführt werden:

Sebastian Veit, aktives Mitglied der Löscheinheit Alt-Wetter, wurde als "Fachberater Medizin" der Feuerwehr Wetter (Ruhr) eingesetzt. Mit seiner Einsetzung verfügt die Feuerwehr Wetter nun über mittlerweile drei aktive Feuerwehrärzte*in.

Auch in diesem Jahr standen wieder Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung auf dem Programm. Die Kameraden Gani Arouna Sidikou, Fabian Sauerland, Jan-Ferry Schilling, Tom Kahlhöfer, Fynn Warkowski, Jan-Luca Bodenstein, Andries Schluck, Jonas Wagener, Lukas Wagener und Paul Weigner verstärken nun in den verschiedenen Einheiten die aktiven Einsatzkräfte. Zwei der genannten die Löscheinheit Volmarstein, fünf die Löscheinheit Grundschöttel und drei die Löscheinheit Alt-Wetter. Alle zehn gehören mit sofortiger Wirkung den Löscheinheiten als Feuerwehrmann an.

Der Kamerad Karl-Walter Behrendts wurde von der Löscheinheit Esborn in die Ehrenabteilung überstellt.

Für seine geleistete Arbeit auf Kreisebene wurde Stadtbrandinspektor Ralf Tonetti durch den Kreisbrandmeister mit der silbernen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr ausgezeichnet.

Abschließend dankte Feuerwehrchef Ralf Tonetti allen Kameraden/innen für die in 2020 geleistete Arbeit und Ihren Angehörigen, die manche Stunde auf den Partner verzichten mussten.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Hinweis: Alle Teilnehmer der Veranstaltung unterlagen der 3-G Regelung.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell