Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen

Sonsbeck (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (29.11.) zwischen 07.10 Uhr und 18.55 in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße eingebrochen.

Sie schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Im gesamten Wohnhaus durchwühlten die Unbekannten mehrere Schränke und Schubladen. Ob die etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

