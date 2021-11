Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugen nach Unfall gesucht

Wer fuhr bei Grün und wer bei Rot?

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat in Moers sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der am Freitagabend gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung Essenberger Straße / Xantener Straße passiert ist.

Eine 62-jährige Frau aus Duisburg befuhr mit einem PKW die Xantener Straße in Richtung Uerdinger Straße und fuhr bei Grün in die Kreuzung ein. Gleichzeitig fuhr ein 20-jähriger Moerser mit einem PKW die Essenberger Straße entlang und wollte anschließend in Richtung Römerstraße weiterfahren. Seine Ampel zeigte ebenfalls Grün. Als beide jeweils geradeaus in den Kreuzungsbereich fuhren, kam es zum Zusammenstoß.

Die 62-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Die Polizisten konnten keine Fehlschaltung an der Ampelanlage feststellen.

Da vor Ort nicht klar war, wer von beiden bei Rot in die Kreuzung gefahren ist, bittet das Verkehrskommissariat insbesondere die Autofahrer, die hinter den jeweiligen Beteiligten fuhren, sich bei der Polizei in Moers, Telefon 02841-171-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell