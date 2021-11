Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Polizei sucht Zeugen nach Hauseinbruch

Schermbeck (ots)

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus am Rüster Weg eingebrochen.

Um in das Haus zu kommen, rissen sie die Rollos an der Gebäuderückseite ab und schlugen die Scheibe einer Balkontür ein. Bei dem Einbruch in der Zeit zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Sonntag, 15.20 Uhr, wurde vermutlich nichts gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hünxe unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell