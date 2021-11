Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Streifenwagen nach Verkehrsunfall beschädigt

Tatverdächtiger unter Drogeneinfluss

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr kam es auf der Rheinberger Straße / Rheurdter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Kamp-Lintforter mit einem 3-er BMW gegen einen Funkstreifenwagen prallte.

Die Streifenwagenbesatzung hatte zuvor den 20-Jährigen an einer Tankstelle an der Moerser Straße angehalten, da sie den Verdacht hatten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Nachdem sie einen Vortest bei dem Kamp-Lintforter gemacht haben, der positiv anschlug, fuhr der junge Mann in seinem Auto ohne Licht davon. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Der 20-jährige Fahrer verlor anschließend im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf gelangte er wieder auf die Fahrbahn und stieß dort mit dem Streifenwagen zusammen. Dieser war mit zwei Beamten (beide 28 Jahre alt) besetzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Dem Kamp-Lintforter entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell