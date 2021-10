Polizei Gütersloh

POL-GT: Informationsstände der Polizei zum Tag des Einbruchschutzes

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Zum Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, 31.10.2021 stehen Ihnen die technischen Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh, Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar) und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter der Kreispolizeibehörde Gütersloh), als Ansprechpartner zur Verfügung.

Informationsstände der Polizei im Rahmen von Hausmessen von Partner des Handwerks aus der Schutzgemeinschaft am 31.10.2021: - Firma Mesken in Gütersloh Avenwedde (Friedrichsdorfer Straße 54), zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr - Firma Fechtelkord in Rheda (Am Woestekamp 6),zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr

Kommen Sie gerne vorbei und lassen Sie sich von unseren Profis in Sachen Einbruchschutz beraten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell