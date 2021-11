Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Schwerer Verkehrsunfall in Dinslaken

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 29.11.2021 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Oberhausen mit ihrem Pkw die Schloßstraße aus Richtung Dinslaken kommend in Richtung Brinkstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in die Brinkstraße (B8) in FR Oberhausen abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich eine entgegenkommende 61-jährige Frau aus Dinslaken, welche mit ihrem Pkw die Leitstraße aus Richtung Duisburg kommend in Fahrtrichtung Dinslaken befuhr und den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw der 61-Jährigen gegen einen weiteren Pkw einer 42 jährigen Frau aus Duisburg geschleudert, welche auf der Brinkstraße verkehrsbedingt vor der roten Ampel wartete. Dort kollidierten die Fahrzeuge mit den Frontstoßstangen. Alle drei Unfallbeteiligten mussten mittels Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt werden. Während die 56-Jährige lediglich leicht verletzt wurde, erlitten die beiden anderen Unfallbeteiligten schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Alle beteiligten Pkw wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich bis gegen 18:15 zeitweise vollständig für den Fahrzeug gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell