Polizei Hagen

POL-HA: Handyraub in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Am späten Freitagabend (17.12.2021) raubte ein bislang unbekannter Täter in der Innenstadt das Handy eines 23-jährigen Mannes. Der Hagener saß, zwischen 22.20 Uhr und 22.50 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Körnerstraße, vor dem dortigen Sparkassenkarree und hielt sein Handy in der Hand. Plötzlich kam der unbekannte Täter auf ihn zu und entriss dem 23-Jährigen das blaue Smartphone des Herstellers Samsung. Der Versuch, dem Mann hinterherzulaufen und ihn einzuholen, misslang dem Hagener. Der Räuber flüchtete über die Körnerstraße in Richtung Altenhagen. Am Sonntagnachmittag (19.12.2021) suchte der 23-Jährige die Polizeiwache Innenstadt in Hagen auf und brachte den Vorfall zur Anzeige. Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

