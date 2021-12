Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen Mercedes - Fahrzeug über Tracking-App geortet

Hagen-Eilpe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen stellte ein 30-jähriger Hagener in Eilpe den Diebstahl seines Autos fest, konnte den Standort jedoch mittels einer Handy-App herausfinden. Gegen 04.45 Uhr wollte der Mann von zu Hause aus zur Arbeit fahren und bemerkte, dass sein weißer Mercedes Benz nicht mehr vor der Tür stand. Unmittelbar startet der Hagener eine mit dem PKW verbundene Handy-App, die es ermöglicht, das Fahrzeug zu orten. Schnell konnte er erkennen, dass der Mercedes im Bereich der Christian-Rohlfs-Straße stand und die bislang unbekannten Täter diesen gegen 02.00 Uhr in der Nacht dort abgestellt hatten. Die Beamten suchten die Örtlichkeit auf und fanden den PKW des 30-Jährigen auf einem dortigen Parkplatz geparkt und ohne Kennzeichen vor. Der Hagener sagte den Polizisten, dass das Auto über ein Keyless-Go-System verfügt. Zur Spurensicherung stellten die Beamten den Mercedes sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei Hagen weist darauf hin, dass Sie sich vor dem Diebstahl eines mit dem Keyless-Go-System ausgestatteten Autos schützen können. Lagern Sie den Fahrzeugschlüssel nicht unmittelbar an der Haustür oder einem Fenster, wenn der dazugehörige PKW direkt vor der Haustür abgestellt wurde. Täter können die Funkwellen mit entsprechenden Geräten künstlich verlängern und das Fahrzeug so auch ohne Schlüssel öffnen und eventuell sogar starten. (sen)

