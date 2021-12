Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Harsewinkel - Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Montag (06.12.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh in Harsewinkel an der B 513 in Höhe der dortigen Feuerwehr gezielte Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag in der Überprüfung der Fahrtauglichkeit und in der Überwachung von Handy- und Gurtverstößen.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr wurden 119 Fahrzeugführer und deren Fahrzeuge überprüft. Bei zwei der überprüften Fahrer fiel der Drogenvortest positiv aus und ihnen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugführer müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500,- Euro, einem Fahrverbot von einem Monat, sowie zwei Punkten beim Kraftfahrbundesamt in Flensburg rechnen. Weiterhin wurde gegen sechs Fahrzeugführer Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der vorschriftswidrigen Nutzung ihrer Mobiltelefone gefertigt. Gegen 4 Lkw-Fahrer wurden ordnungsrechtliche Verfahren aufgrund von Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Lenk- und Ruhezeiten) eingeleitet und fünf weitere Fahrzeugführer mussten an Ort und Stelle ein Verwarngeld aufgrund des Nichtanlegens ihres Sicherheitsgurtes bezahlen. Bei zwölf weiteren Fahrzeugführern von Lkw/ Kleinlastern wurden der technische Zustand, die Ladungssicherung bzw. das zulässige Gesamtgewicht bemängelt und geahndet. Zwei der Lkw davon wurden im Anschluss gewogen. Es bestand der Verdacht von Überladungen, welche sich bestätigten. In beiden Fällen wirden Überladungen von mehr als 30 % festgestellt und den Fahrern wurden anschließend die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus wurden zehn Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verkehrsverstöße erhoben. Auch zukünftig wird die Polizei Gütersloh zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Schwerpunktkontrollen durchführen. Die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogen- und Alkoholeinfluss führt ebenso wie das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit zu schwersten Unfallfolgen. Drogen oder auch bestimmte Medikamente haben einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit eines Menschen. Um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer durch drogenbeeinflusste Fahrer zu reduzieren, wird die Gütersloher Polizei auch zukünftig derartige Kontrollaktionen durchführen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell