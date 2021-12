Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Langenberg (GA) - Am Montagabend (06.12., 22.20 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Straße Im Felde informiert. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 25- jährige Motorradfahrer die Ackfelder Straße von Wadersloh kommend in Richtung Langenberg. Nach eigenen Angaben sei ihm ein Auto mit Fernlicht entgegen gefahren und habe ihn stark geblendet. Dabei sei er nach rechts von der Straße abgekommen. Nach Angaben des 25-jährigen Motorradfahrers soll es sich höchstwahrscheinlich um einen silbernen SUV gehandelt haben.

Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Das Motorrad wies rundherum Beschädigen auf.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall am Montagabend machen. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

