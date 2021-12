Polizei Hagen

POL-HA: Widerholt ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und Unfall verursacht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (20.12.2021) verursachte ein 21-Jähriger in der Langenkampstraße mit einem Transporter einen Unfall. Es stellte sich zudem heraus, dass der Bochumer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Eine 39-Jährige war mit ihrem Ford in Fahrtrichtung Bahnstraße unterwegs und fuhr an dem am Fahrbahnrand stehenden Transporter vorbei. Als sie auf Höhe des Fahrzeugs war, öffnete der 21-Jährige plötzlich die Fahrertür. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 21-jährigen Paketboten bereits im November eine Anzeige wegen des Fahrens ohne eine gültige Fahrerlaubnis gefertigt wurde. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und nahmen die Schlüssel in amtliche Verwahrung. Der Bochumer erhielt eine weitere Anzeige. (arn)

