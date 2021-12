Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Haspe (ots)

Ein 27-jähriger Hagener war am Montagmorgen (20.12.2021) in Haspe unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs. Gegen 07.15 Uhr wurden Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt im Bereich der Enneper Straße/ Grundschötteler Straße auf den Mann aufmerksam, der mit seinem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen den Gehweg in Richtung Gevelsberg befuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle fanden die Beamten Betäubungsmittel bei dem 27-Jährigen auf. Ein daraufhin durchgeführter Urintest zeigte außerdem Rückstände der Wirkstoffe THC und Amphetamin im Körper des Mannes an. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Rauchmittelenfluss und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

